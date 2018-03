«Επιστήμη χωρίς σύνορα» |ATHENS SCIENCE FESTIVAL 2018 | 24-29.04 (vid)

Athens Science Festival 2017 ThrowbackThrowback στο #asf2017! Με σύνθημα «Διαμορφώνοντας το μέλλον μας», το μεγαλύτερο φεστιβάλ επιστήμης και καινοτομίας της πόλης φιλοξένησε, για 5 ημέρες, περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, 130 ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 90 διαφορετικά διαδραστικά δρώμενα, 40 ιδιαίτερα χαρισματικούς και καταξιωμένους ομιλητές διεθνούς φήμης, 5 εκθέσεις τέχνης, 40 εργαστήρια για παιδιά, 20 workshops και πλήθος ντοκιμαντέρ, συναυλιών, διαγωνισμών, stand up science και ποικίλων άλλων δράσεων για όλες τις ηλικίες.Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2018! Πού αλλού; Στην #Τεχνόπολη!

Διοργάνωση: SciCo, British Council Greece, Onassis Scholars” Association, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Υπό την αιγίδα του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Video credits: DK Video Productions #asf #KatheMeraTexnopoli

Posted by Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων – Technopolis City of Athens on Thursday, April 13, 2017