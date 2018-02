18th Athens Technopolis Jazz Festival | Διαγωνισμός ανάδειξης ελληνικών μουσικών συγκροτημάτων

Athens Technopolis Jazz Festival

4 έως 10 Ιουνίου 2018

Διαγωνισμός για την ανάδειξη ελληνικών μουσικών συγκροτημάτων

#JazzBeThereAre you ready to jazz?

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ jazz μουσικής της Ελλάδας, το Athens Technopolis Jazz Festival, ενηλικιώνεται και επιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ: με +1 χρόνο στις πλάτες του γεμίζει τις αποσκευές του με +1 μέρα, +πολλές παράλληλες δραστηριότητες, +πολλές εκπλήξεις, μερικές εκ των οποίων αποκαλύπτονται παρακάτω!

Για επτά ολόκληρες ημέρες θα φιλοξενήσει στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης, όπως κάθε χρονιά, jazz τάσεις από κάθε σημείο του πλανήτη με τη διαφορά ότι από φέτος και για κάθε χρόνο, η πρώτη ημέρα του φεστιβάλ θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην ελληνική jazz μουσική παρουσιάζοντας στο κοινό τα καλύτερα μουσικά σχήματα που έχει να επιδείξει η ελληνική Jazz σκηνή. Αν λοιπόν θέλετε να κερδίσετε τη δική σας θέση στην κορυφαία jazz σκηνή της πόλης, να αυτoσχεδιάσετε μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και να ακουστεί ο ήχος σας σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό, δεν έχετε παρά να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων ακολουθώντας μία πολύ απλή διαδικασία!

Στόχος του καλέσματος είναι η ανάδειξη δύο ελληνικών μουσικών σχημάτων που θα συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση, από τις 4 έως τις 10 Ιουνίου, η οποία θα συμπέσει με τον ερχομό της αγαπημένης εποχής όλων, το καλοκαίρι! Η καλλιτεχνική επιτροπή, μέσα από τις προτάσεις που θα κατατεθούν, θα επιλέξει, όπως κάθε χρόνο, το μουσικό σχήμα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διεθνές πρόγραμμα της διοργάνωσης κι ακόμη ένα μουσικό σχήμα που θα παρουσιαστεί στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης ως μία νέα μουσική πρόταση του φεστιβάλ από νέους κι ανερχόμενους καλλιτέχνες της ελληνικής jazz σκηνής.

Η καλλιτεχνική επιτροπή αποτελείται από τους κυρίους Γιώργο Χαρωνίτη (Αθηνόραμα), Γιώργο Μουχταρίδη (Pepper 96,6) και Λεωνίδα Αντωνόπουλο (Kosmos 93,6).

Η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιότητας:

Χαρακτηριστικά & Οδηγίες:

Κατάθεση υποψηφιότητας – Καταληκτική ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2018

Κατάθεση υποψηφιότητας – Τίτλος: Μουσικός διαγωνισμός για το 18ο Athens Technopolis Jazz Festival

Οδηγίες αποστολής υλικών

Η κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα έως δέκα τραγούδια, ένα βιογραφικό σημείωμα του καλλιτεχνικού σχήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου.

Τα τραγούδια θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν σε mp3 αρχεία (ποιότητα από 192Kbps έως 320Kbps). Όλα τα υλικά θα πρέπει να γίνουν upload σε μία πλατφόρμα αποστολής αρχείων (Wetransfer, Sendspace, Dropbox) ως μεμονωμένα αρχεία ή ως ένα αρχείο μορφής zip. Τα υλικά θα πρέπει να σταλούν μέσω της πλατφόρμας αποστολής αρχείων στη διεύθυνση elinalin@athens-technopolis.gr και azouganelis@athens-technopolis.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 213 0109300 (Υπεύθυνη: Ελίνα Λινοξυλάκη) καθημερινά (εκτός Σαββατοκύριακου) από τις 10:00 έως τις 16:00.

#JazzBeThere και… θυμηθείτε: Once you go jazz, you never go back!

more jazz news @ https://www.facebook.com/AthensTechnopolisJazzFestival/