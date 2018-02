HackAIR: Η νέα εφαρμογή που χαρτογραφεί την ποιότητα του αέρα

Η ανοιχτή πλατφόρμα του hackAIR χαρτογραφεί την ποιότητα του αέρα σε Ευρωπαϊκές πόλεις με τη βοήθεια των πολιτών και της έξυπνης τεχνολογίας

Με την εφαρμογή hackAIR στο κινητό τους και χρησιμοποιώντας αισθητήρες χαμηλού κόστους, οι πολίτες μπορούν πλέον να μετρήσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση στη γειτονιά τους, και να μάθουν πως οι ίδιοι μπορούν να αποφύγουν και να μειώσουν τη σωματιδιακή ρύπανση στον αέρα που αναπνέουν.

Από σήμερα, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή τους μέσω της εφαρμογής hackAIR, η οποία διατίθεται εντελώς δωρεάν. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για λογισμικά iOS και Android και συνδέεται με την πλατφόρμα www.hackair.eu. Με το hackAIR ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει με δικές του μετρήσεις στα διαθέσιμα δεδομένα που προσφέρονται από επίσημους σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, για παράδειγμα απλά ανεβάζοντας μία φωτογραφία του ουρανού στην εφαρμογή!

Έχοντας υπόψη ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η περιβαλλοντική αιτία πολλών ασθενειών στα αστικά κέντρα, το hackAIR έρχεται να προσφέρει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τον πιο σημαντικό τύπο ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη σωματιδιακή. Η σωματιδιακή ρύπανση αποτελείται από ένα πολύπλοκο μείγμα πολύ μικρών σωματιδίων στον αέρα, τα οποία είναι εύκολο να καταλήξουν στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα προκαλώντας λοιμώξεις.

Περίπου το 90% των Ευρωπαίων που ζει σε πόλεις εκτίθεται σε επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικίνδυνα για την υγεία. Ωστόσο, παρόλο που οι αρνητικές επιπτώσεις της σωματιδιακής ρύπανσης είναι ευρέως αναγνωρισμένες, τα επίσημα δεδομένα ποιότητας αέρα παρουσιάζουν κενά και συχνά είναι δύσκολο να ερμηνευτούν από τους πολίτες.

Το hackAIR έχει στόχο να προσφέρει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και να τα ενισχύσει με τη βοήθεια των ίδιων των πολιτών.

«Τα τελευταία χρόνια πολλοί Ευρωπαίοι αναρωτιούνται για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν. Το hackAIR δίνει τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και βοηθάει τους πολίτες να συνεισφέρουν με τα δικά τους δεδομένα ώστε να γίνουν αυτές οι απαντήσεις πιο ξεκάθαρες», λέει ο κ. Ευάγγελος Κοσμίδης, Φυσικός και Ιδρυτής της DRAXIS Environmental S.A..

Πιο συγκεκριμένα, τo hackAIR είναι μία πλατφόρμα που απεικονίζει σε χάρτη δεδομένα ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος. Με αυτή την πληροφορία στα χέρια τους, οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν περιοχές με καθαρό αέρα στη γειτονιά τους, καθώς επίσης και περιοχές τις οποίες θα πρέπει να αποφύγουν λόγω υψηλών επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, όσοι ενδιαφέρονται έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για να επιλέξουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και να εμπλακούν στο δημόσιο διάλογο για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο.

Με το hackAIR οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν δεδομένα ποιότητας του εξωτερικού αέρα με τους εξής τρόπους:

Ανεβάζοντας μία φωτογραφία του ουρανού στην εφαρμογή του hackAIR. Ένας αλγόριθμος εκτιμά χονδρικά τα επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης από την ορατότητα του ουρανού. Κατασκευάζοντας μια απλή διάταξη που αποτελείται από χαρτόνι αλειμμένο με βαζελίνη. Μετά την έκθεση της διάταξης στον εξωτερικό αέρα, ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία της στην εφαρμογή και να έχει μια ένδειξη της ρύπανσης. Κατασκευάζοντας και χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες διατάξεις με μικρο-αισθητήρες. Το hackAIR προσφέρει στους χρήστες οδηγίες βήμα προς βήμα για να κατασκευάσουν τους δικούς τους αισθητήρες. Οι αισθητήρες αυτοί, παρόλο το χαμηλό τους κόστος, παρέχουν δεδομένα υψηλής ποιότητας. Υποβάλλοντας τα δεδομένα τους απευθείας στην πλατφόρμα (μέσω του hackAIR API).

Τον επόμενο χρόνο η ομάδα του hackAIR θα οργανώσει μία σειρά από συμμετοχικά εργαστήρια σε επιλεγμένες πόλεις του Βελγίου, της Γερμανίας, της Ελλάδας, και της Νορβηγίας για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να τους εκπαιδεύσει στην κατασκευή των σχετικών διατάξεων.

«Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο περιβαλλοντικός παράγοντας για τον οποίο οι Ευρωπαίοι ανησυχούν περισσότερο. Παρόλα αυτά, δε νιώθουν επαρκώς ενήμεροι για το πρόβλημα στη χώρα τους και τις επιπτώσεις στην υγεία τους. Μέσω της εφαρμογής hackAIR, των συμμετοχικών εργαστηρίων και των αισθητήρων, ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσουμε τους πολίτες να πάρουν πιο ασφαλείς αποφάσεις για τις καθημερινές τους δραστηριότητες στηριζόμενοι σε καλύτερη πληροφόρηση», λέει ο κ. Arne Fellermann, BUND/ Φίλοι της Γης Γερμανίας.

Η εφαρμογή και η πλατφόρμα

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από τη σελίδα: www.hackair.eu

Σχετικά με το hackAIR

Το hackAIR είναι αποτέλεσμα συνεργασίας 6 Ευρωπαϊκών οργανισμών που εξειδικεύονται στους τομείς της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής και της επιστήμης των πολιτών (citizen science).

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν: DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. (Ελλάδα), NILU (Νορβηγία), ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ (Ελλάδα), BUND (Γερμανία), Vrije Universiteit Brussel (Βέλγιο) και ON:SUBJECT (Ολλανδία).

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών και η CREVIS Sprl συμμετέχουν ως τρίτα μέρη συνδεόμενα με την DRAXIS.

To hackAIR έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020 «Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμφωνητικού επιχορήγησης υπ’ αριθμόν 688363.