«World Without Waste» – H πρωτοβουλία της COCA-COLA COMPANY για έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα

Η THE COCA–COLA COMPANY ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ (WORLD WITHOUT WASTE)

Η εταιρεία θέτει ως στόχο μέχρι το 2030 να συλλέγει και να ανακυκλώνει μία συσκευασία, για κάθε ένα μπουκάλι ή κουτί που διαθέτει στους καταναλωτές.

«Οι συσκευασίες αποτελούν πρόβλημα για τον πλανήτη και, όπως όλες οι εταιρείες, έχουμε ευθύνη να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτού του προβλήματος», δήλωσε ο James Quincey, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της The Coca-Cola Company. “Έχοντας ως όραμα έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα και μέσω του ‘’World Without Waste’’, επενδύουμε στον πλανήτη και στις συσκευασίες μας για να συμβάλουμε στην οριστική επίλυση αυτού του προβλήματος.”

Η εταιρεία και οι εμφιαλωτές της έχουν θέσει μια σειρά από βασικούς στόχους:

Επενδύοντας στον πλανήτη

Στόχος της εταιρείας είναι μέχρι το 2030, για κάθε μπουκάλι ή κουτάκι που θα διαθέτει το Σύστημα της Coca–Cola σε παγκόσμιο επίπεδο, άλλο ένα να ανακυκλώνεται, έτσι ώστε κάθε συσκευασία να έχει παραπάνω από μια «ζωή». Η εταιρεία επενδύει στο στόχο της συλλογής και ανακύκλωσης του 100% των συσκευασιών της, μέσα από ενέργειες marketing, αλλά και μέσα από την αξιοποίηση των δεξιοτήτων της, για να βοηθήσει τους καταναλωτές να καταλάβουν τι, πώς και πού πρέπει να γίνεται η ανακύκλωση. Επιπλέον θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάγκη συλλογής συσκευασιών σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων και των μπουκαλιών ή κουτιών άλλων εταιρειών. Το σύστημα της Coca–Cola θα συνεργαστεί με τις τοπικές κοινωνίες, τους εταίρους του κλάδου, τους πελάτες και τους καταναλωτές για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων ρύπων και των απορριμμάτων που προέρχονται από συσκευασίες.

Επενδύοντας στις συσκευασίες

Για να επιτευχθεί ο στόχος της συγκομιδής συσκευασιών, η The Coca-Cola Company συνεχίζει την προσπάθεια της για παραγωγή 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία παράγει βελτιωμένες συσκευασίες, είτε χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο ποσοστό ανακυκλώσιμης πρώτης ύλης με βάση τη φυτική ρητίνη, είτε μειώνοντας το ποσοστό πλαστικού σε κάθε μπουκάλι. Έως το 2030, το Σύστημα της Coca–Cola έχει επίσης ως στόχο να παράγει μπουκάλια που να περιέχουν κατά μέσο όρο 50% ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη. Σκοπός είναι να θέσει νέες προδιαγραφές, σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη συσκευασία των αναψυκτικών και των μη αλκοολούχων ποτών. Αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο ποσοστό των συσκευασιών της εταιρείας είναι ανακυκλώσιμο.

Η πρωτοβουλία «World Without Waste« είναι το επόμενο βήμα στο πλαίσιο της σταθερής προσπάθειας της εταιρείας για προώθηση της βιωσιμότητας, αλλά και του επιτυχημένου της προγράμματος για 100 % αναπλήρωση της ποσότητας νερού που χρησιμοποιεί στα αναψυκτικά και στα ροφήματα που διαθέτει στην αγορά. Σήμερα, η εταιρεία έχει πετύχει και ξεπεράσει τον στόχο που είχε θέσει για αναπλήρωση του νερού το 2015, πέντε χρόνια πριν το αναμενόμενο.

Αυτές οι προσπάθειες υλοποιούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξή της σε μια ‘’Total Beverage’’ εταιρεία που προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες μη αλκοολούχων ποτών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και σε όλα τα στάδια της ζωής τους, με υπεύθυνο και σωστό τρόπο.

«Τα μπουκάλια και τα κουτάκια δεν πρέπει να βλάπτουν τον πλανήτη μας. Ένας κόσμος χωρίς απορρίμματα είναι εφικτός», τόνισε ο James Quincey. «Εταιρείες σαν τη δική μας πρέπει να ηγούνται αυτής της προσπάθειας. Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και περιμένουν από τις εταιρείες να αναλάβουν δράση. Αυτό ακριβώς πρόκειται να κάνουμε και προσκαλούμε και άλλους να μας ακολουθήσουν σε αυτό το τόσο σημαντικό ταξίδι».

Η The Coca-Cola Company θα συνεργαστεί σε διεθνές επίπεδο για την επίτευξη αυτών των στόχων, με συνεργάτες όπως: Το Ellen MacArthur Foundation, μέσω της πρωτοβουλίας του “New Plastics Economy’’, το The Ocean Conservancy /Trash Free Seas Alliance και το World Wildlife Fund (‘’The Cascading Materials Vision and Bioplastic Feedstock Alliance’’). Θα παρουσιάσει επίσης νέες συνεργασίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έχοντας παράλληλα ως στόχο να συνεργαστεί με στρατηγικούς της πελάτες για να βοηθήσει στην κινητοποίηση του καταναλωτικού κοινού και την ανακύκλωση ακόμα περισσότερων συσκευασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό περιοδικό Coca-Cola Journey στο www.coca-colacompany.com .