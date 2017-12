Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο για ροδόχρου νόσο στο πρόσωπο των γυναικών

Η ροδόχρους νόσος, γνωστή και ως ροζάκια, θα πρέπει να προστεθεί στις διάφορες χρόνιες διαταραχές και παθήσεις που συνδέονται με την παχυσαρκία. Μια νέα μεγάλη αμερικανική επιστημονική έρευνα διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος ροζάκιας αυξάνεται στις γυναίκες όσο αυξάνει το βάρος τους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή δερματολογίας και επιδημιολογίας Γουέν-Τσινγκ Λι του Πανεπιστημίου Μπράουν του Ρόουντ “Αϊλαντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας «Journal of the American Academy of Dermatology», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 90.000 γυναίκες σε χρονικό διάστημα 14 ετών, στη διάρκεια των οποίων περίπου 5.200 εκδήλωσαν ροδόχρου νόσο.

Διαπιστώθηκε ότι οι πολύ παχύσαρκες γυναίκες με δείκτη μάζας σώματος άνω του 35 έχουν κατά μέσο όρο 48% μεγαλύτερη πιθανότητα ροδόχρου νόσου, σε σχέση με όσες έχουν κανονικό βάρος με δείκτη κάτω του 25 (με δείκτη 25 έως 30 ένας άνθρωπος θεωρείται υπέρβαρος και άνω του 30 παχύσαρκος).

Ο κίνδυνος ροζάκιας, ο οποίος είναι μεγαλύτερος ιδίως για τις γυναίκες που έχουν βάλει υπέρμετρα κιλά μετά τα 18 τους, αυξάνεται κατά 4% για κάθε πέντε περίπου κιλά αύξησης του βάρους. Όσο μεγαλύτερη περιφέρεια μέσης έχει μια γυναίκα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα για ροδόχρου νόσο.

Η ροζάκια χαρακτηρίζεται από έντονη ερυθρότητα, εξογκώματα και μπιμπίκια στη μύτη και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Η διαταραχή πυροδοτείται ή επιδεινώνεται από διαφορετικά ερεθίασματα, που δεν είναι ίδια για όλους.

Συνήθως εμφανίζεται μετά την ηλικία των 30 ετών και τα συμπτώματά της μπορεί να αυξομειώνονται και να διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Δεν υπάρχει καμία οριστική θεραπεία, παρά μόνο φάρμακα και αλοιφές που μειώνουν τη φλεγμονή και μετριάζουν τα συμπτώματα.