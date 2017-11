«Η Αθήνα που χρειαζόμαστε, η Αθήνα που επιθυμούμε»

Η «Οργάνωση Γη» διοργανώνει

το 1ο “The Athens We Need”

στις 23-26 Νοεμβρίου 2017 στον Κεραμεικό

Έχεις σκεφτεί πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος των τοπικών ομάδων στην εξεύρεση, μικρών ή μεγαλύτερων λύσεων για τη βελτίωση της εμπειρίας της γειτονιάς και της πόλης σου;

Η Οργάνωση Γη ως μέλος του World Urban Campaign, μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να επιτευχθούν πράσινες, παραγωγικές, ασφαλείς, υγιείς, χωρίς αποκλεισμούς και καλά σχεδιασμένες πόλεις, διοργανώνει για 1η φορά το “The Athens We Need” σε συνεργασία με τη Design4Future, στο πλαίσιο εφαρμογής των Παγκοσμίων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στα αστικά κέντρα.

Ένα τετραήμερο εκδηλώσεων, από την Πέμπτη 23 μέχρι την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 στην περιοχή του Κεραμεικού, με απώτερο στόχο τη δημιουργία, μέσω συνεργατικών δράσεων, ενός χώρου διαλόγου και συν-σχεδίασης μεταξύ κατοίκων, οργανισμών, επιχειρήσεων, δημοτικών και λοιπών φορέων της περιοχής, για την ανάπτυξη μίας Νέας Αστικής Ατζέντας για την Αθήνα.

Με κεντρικό σημείο συνάντησης το Σεράφειο, το νέο κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο θα φιλοξενηθούν οι κεντρικές ομιλίες, η Οργάνωση Γη ξεκινά ένα διάλογο βασισμένο στη Στρατηγική Ανθεκτικότητας της πόλης μας (Resilient Athens), με αφετηρία τον Κεραμεικό. Η συνοικία με ιστορία χιλιάδων ετών επανασυστήνεται μέσω συλλογικών δράσεων, βιωματικών εργαστηρίων και ανοιχτών συναντήσεων. Προτάσεις για τις γειτονιές του μέλλοντος, workshops δημιουργικής σχεδίασης για την υποστήριξη των τοπικών ομάδων & κοινοτήτων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, περιβαλλοντικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Περισσότερες από 35 δράσεις για μικρούς και μεγάλους, σε συνεργασία με 60 φορείς, θα πραγματοποιηθούν σε 15 διαφορετικούς χώρους. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή στο www.TheAthensWeNeed.org.