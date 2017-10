Νέα δέσμευση για την ανακύκλωση των συσκευασιών από την Coca-Cola Company

Η The Coca-Cola Company δεσμεύεται να χρησιμοποιεί 100% ανακυκλώσιμες, επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες και από υλικά που μπορούν να διασπαστούν πλήρως στη φύση έως το 2025.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου Our Ocean, το οποίο πραγματοποιήθηκε 5 & 6 Οκτωβρίου στη Μάλτα, το Ίδρυμα Ellen MacArthur ανακοίνωσε ότι οι εταιρείες The Coca-Cola Company, MARS, M&S, PepsiCo, Unilever και Werner & Mertz, που ήδη συμμετέχουν στην πρωτοβουλία New Plastics Economy του Ιδρύματος, δεσμεύονται ότι μέχρι το 2025 θα χρησιμοποιούν 100% ανακυκλώσιμες, επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες και συσκευασίες που αποτελούνται από υλικά που μπορούν να διασπαστούν σε χρήσιμα για το περιβάλλον συστατικά.

Στο πλαίσιο αυτό η The Coca-Cola Company ανακοίνωσε σχετικά με τη δέσμευση αυτή: «Ως μέλος του Circular Economy 100 και βασικός εταίρος του New Plastics Economy, συμμετέχουμε με υπερηφάνεια στη δέσμευση του Ιδρύματος Ellen MacArthur, βάζοντας ως στόχο οι βασικές μας συσκευασίες να είναι ανακυκλώσιμες σε ποσοστό 100% έως το 2025. Αυτός ο στόχος αποτελεί επέκταση της προσπάθειας που ήδη κάνουμε, έτσι ώστε το σύνολο των συσκευασιών μας να είναι ανακυκλώσιμο. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, τα μπουκάλια και τα κουτάκια που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία των προϊόντων μας είναι ήδη 100% ανακυκλώσιμα. Στο εξής, όλη η γκάμα των συσκευασιών θα είναι 100% ανακυκλώσιμη. Αυτό είναι ένα από τα πολλά βήματα που σκοπεύουμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι οι συσκευασίες μας ανακυκλώνονται και δεν καταλήγουν εκεί που δεν πρέπει – και συγκεκριμένα στους ωκεανούς. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα καθοριστικής σημασίας βήμα της νέας μας στρατηγικής για τις συσκευασίες αλλά και για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε ότι ακόμη έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Στο άμεσο μέλλον θα μοιραστούμε μαζί σας τους νέους μας στόχους στον τομέα αυτό, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε, ώστε να τους επιτύχουμε».

Το Ellen MacArthur Foundation δημιουργήθηκε το 2010 με στόχο να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Το Ίδρυμα εξυπηρετεί πέντε τομείς: ανάλυση δεδομένων, επιχειρηματικό και κυβερνητικό κλάδο, εκπαίδευση και κατάρτιση, συστημικές πρωτοβουλίες και επικοινωνία. Συνεργαζόμενο με το Knowledge Partners (Arup, IDEO, McKinsey & Co. και SYSTEMIQ) και με την υποστήριξη του Core Philanthropic Funder (SUN), το Ίδρυμα προσπαθεί να καταγράψει ποσοτικά, την οικονομική ευκαιρία που προσφέρει το μοντέλο κυκλικής οικονομίας (circular economy) και να αναπτύξει μεθοδολογίες ώστε να γίνει αντιληπτή η αξία του. Το Ίδρυμα συνεργάζεται με το δικό του δίκτυο CE100 (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, κυβερνήσεις, πόλεις και συνδεδεμένες οργανώσεις) και παγκοσμίως με μεγάλες εταιρείες όπως οι Danone, Google, H & M, Intesa Sanpaolo, NIKE, Inc, Philips, Renault, Unilever για την ανάπτυξη δυνατοτήτων, τη διερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

https://newplasticseconomy.org/news/six-companies-announce-major-step-towards-circular-economy