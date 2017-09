Πέντε συμμετοχές από Ελλάδα και τρεις από Κύπρο στη Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας ποτών στο Μόναχο

Με πέντε και τρεις συμμετοχές θα εκπροσωπηθούν η Ελλάδα και η Κύπρος αντίστοιχα στη Διεθνή Κλαδική Έκθεση Τεχνολογίας Ποτών και Ρευστών Προϊόντων Τροφίμων, drinktec 2017, που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο από 11 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Πρόκειται για τις εταιρίες Aegeas Flexographiki Ltd, AS Automation System Hellas SA, Astir Vitogiannis Bros SA, Metalux SA, Vlachos SA, CYPET Technologies Ltd, GSI Group Industries Ltd και RETAL Industries Ltd.

Τα εκθέματα της drinktec περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την παραγωγή και επεξεργασία μη αλκοολούχων ποτών, μπύρας, σαμπάνιας, κρασιού, αλκοολούχων ποτών και ρευστών προϊόντων τροφίμων, μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την επεξεργασία βύνης, μηχανήματα εμφιάλωσης και συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, βοηθητικά και εξοπλισμό συσκευασίας, πρώτες ύλες, τεχνολογία διήθησης και διαχωριστών, τεχνολογία μεταφορών και αποθήκευσης, τεχνολογία επιμέτρησης, αυτοματοποίηση εργασιών και επεξεργασία δεδομένων, κρουνούς, αντλίες και δεξαμενές, εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης, προστασία περιβάλλοντος, ανακύκλωση και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ύλες λειτουργίας και βοηθητικά υλικά, εξοπλισμό γαστρονομίας, εγκαταστάσεις άντλησης ποτών και συστήματα διανομής.

Στο πλαίσιο της drinktec 2017 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά ως νέος εκθεσιακός τομέας η καταξιωμένη, από το 1963, έκθεση του Μιλάνου, SIMEI, η οποία θα παρουσιάσει όλες τις τεχνολογίες και διαδικασίες εμφιάλωσης για την οινοβιομηχανία. Με την προσθήκη αυτή, η drinktec θα ξεπεράσει τα 150.000 τ.μ. εκθεσιακή επιφάνεια. Επίσης, για πρώτη φορά θα λάβει στο πλαίσιο της drinktec, στις 14.-15.09.2017 και η ειδική έκθεση για το εμπόριο ποτών, PRO Fachhandel (www.profachhandel.de)

Παράλληλα με τη drinktec θα λάβει χώρα και η Διεθνής Έκθεση για έλαια, λίπη και υγρά καύσιμα, παραγωγή και επεξεργασία από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, oils+fats, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου, για πρώτη φορά με διάρκεια 5 αντί 3 ημέρων, στις 11.-15.09.2017. Η έκθεση ενσωματώνει στο δυναμικό της τον τομέα της τεχνολογίας ελαιολάδου, προσφέροντας νέες προοπτικές και μεγαλύτερα οφέλη για τις επιχειρήσεις, που πλέον θα μπορούν να εκμεταλλευτούν συνέργειες μέσα από το τρίπτυχο drinktec, SIMEI και oils+fats. Η oils+fats συγκέντρωσε το 2015, 47 εκθέτες από 16 χώρες και 3.000 τ.μ. εκθεσιακή επιφάνεια (www.oils-and-fats.com)

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, αναφέρει, ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, για να ενημερωθεί για το πλήρες πρόγραμμα της έκθεσης drinktec και για να αγοράσει κάρτες εισόδου έως και 50% φθηνότερα, να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της έκθεσης www.drinktec.com καθώς και να επικοινωνήσει στο τηλ. 210 64 19 037. Πληροφορίες παρέχονται και στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr