Στρατηγικό Συνέδριο της ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ

Investment Οpportunities in Southeastern Europe Trends and challenges in the energy

sector Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 09:00-16:00, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το στρατηγικό Συνέδριο Investment Opportunities in Southeastern Europe – Trends and challenges in the energy sector, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 09:00 έως 16:00, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo και το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Το Συνέδριο που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εντάσσεται στο πρόγραμμα των επίσημων εκδηλώσεων της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στοχεύει να αναδείξει τις επενδυτικές ευκαιρίες και προκλήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταξύ των Ομιλητών θα είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης, ο Πρέσβης της Κίνας κ. Zou Xiaoli, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής στην Ελλάδα κ. Πάνος Καρβούνης καθώς και εκπρόσωποι Εταιριών και Τραπεζών από την Κίνα και την Ν.Α. Ευρώπη.

Η ΔΕΗ Α.Ε φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην ανοικοδόμηση του ενεργειακού περιβάλλοντος, αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική και τον εκσυγχρονισμό του.

Διαμέσου του διαχρονικά ηγετικού της ρόλου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, φιλοδοξεί επιπρόσθετα να σηματοδοτήσει το πλαίσιο επέκτασης των επενδύσεων, με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και την αναβάθμιση των δικτύων ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπογραφεί σύμφωνο συνεργασίας (MOU) μεταξύ της China Development Bank (CDB) και της ΔΕΗ Α.Ε. Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει επιπλέον την ανάδειξη της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας ως πύλης και ενεργειακού κόμβου για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη καθώς και την Διοργάνωση.

Σε συνεργασία Υπό την αιγίδα ανάλυση των ευκαιριών που παρουσιάζει η δυναμική διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη στην ευρύτερη περιοχή και θα αναπτυχθεί στις εξής ενότητες:

1. Τάσεις κι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

2. Προοπτικές κι επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης

Παραγωγή ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη: Ευκαιρίες και Προκλήσεις

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πηγές και Αποθήκευση

Χρηματοδοτικά εργαλεία άμεσων και έμμεσων επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα

Το Συνέδριο υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων: ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.