Eνεργειακή εκδήλωση με τίτλο «Energy Efficiency Conference 2017″ Zero net energy for industry & building

Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας (Hellenic Association for Energy Economics – www.haee.gr) πραγματοποιείται το Energy Efficiency Conference 2017 με θέμα: «Zero net energy for industry & building« που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, στο Αμφιθέατρο OTEAcademy.

Ο Πρόεδρος της HAEE, Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο Session που αφορά στο Energy Efficiency Financing.

Καθώς η παγκόσμια απειλή της κλιματικής αλλαγής απαιτεί δέσμευση και μια σειρά δράσεων από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, παράλληλα με τη διαρκή απαίτηση για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, πλέον αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ο σημαντικός ρόλος για αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας. Παρατηρώντας τις αποκλίσεις σε επίπεδα ενεργειακής εξοικονόμησης ανά τον κόσμο, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, καθώς και αναξιοποίητες ευκαιρίες που προκύπτουν από την πληθώρα των διαθέσιμων τεχνολογιών & υπηρεσιών σήμερα. Πράγματι, οι ενεργειακά πιο αποτελεσματικές οικονομίες παράγουν περίπου 16 φορές περισσότερο από το ΑΕΠ τους, καταναλώνοντας, ωστόσο, τα ίδια επίπεδα ενέργειας με τις λιγότερο αποτελεσματικές. Αυτό, αναδεικνύει την ενεργειακή εξοικονόμηση για τους περισσότερους κλάδους ως επιχειρηματική ευκαιρία, στοιχείο ενίσχυσης βιωσιμότητας, αύξησης της ανταγωνιστικότητας καθώς και αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής υπευθυνότητας.

Το Energy Efficiency Conference έχει ως στόχο την ανάδειξη των πιο αποτελεσματικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν από κορυφαίες εταιρίες για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, σε πολλαπλούς τομείς και διαδικασίες (παραγωγή, κτήρια, εσωτερικές λειτουργίες, υπηρεσίες). Μέσω στοχευμένων εταιρικών case studies θα επικοινωνηθούν βέλτιστες πρακτικές και συνακόλουθα οφέλη, ενώ experts του χώρου θα προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τον ρόλο του IoT, παράλληλα με διαθέσιμους τρόπους χρηματοδότησης των έργων αυτών. Έτσι, πρόκειται να καταδειχθεί η στρατηγική σημασία της ενεργειακής διαχείρισης, παράλληλα με την ανάδειξή της σε πολύτιμο πόρο και εργαλείο για το συνολικό σύστημα λειτουργίας της επιχείρησης.

Η φετινή διοργάνωση έχει μία νέα και διαφορετική δομή. Η 1η ενότητα του συνεδρίου θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Από τη 2η ενότητα και μετά η θεματολογία διαχωρίζεται στα δύο και αφορά η μεν βιομηχανικές και παραγωγικές επιχειρήσεις, η δε αποκλειστικά τα κτήρια.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει ειδικούς, εμπειρογνώμονες, διευθυντές παραγωγής και τεχνικούς διευθυντές, μηχανικούς, τεχνικούς, συμβούλους, επιθεωρητές, υπεύθυνους ενεργειακής διαχείρισης, στελέχη διεύθυνσης περιβάλλοντος & αειφόρου ανάπτυξης, στελέχη διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management), επιχειρηματίες, εκπροσώπους ανάπτυξης ιδιοκτησίας ή οικοδομικής βιομηχανίας, σε κτήρια με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις, όπως:

• Εμπορικά Κέντρα & Συγκροτήματα Κτηρίων

• Λιανεμπόριο & Super Markets

• Εργοστάσια, Kτήρια Logistics και Ψυκτικοί θάλαμοι

• Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα

• Τράπεζες

• Μουσεία & Πολιτιστικά Κτήρια

• Ξενοδοχεία

• Δημόσια Κτήρια και Κτήρια ΟΤΑ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.