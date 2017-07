Εννέα βραβεία για τον Όμιλο ΟΤΕ στα Business IT Excellence Awards 2017

Εννέα διακρίσεις απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ στα φετινά Business IT Excellence Αwards, μεταξύ των οποίων και ένα “Grand Award”, ως μία από τις εταιρείες με τα περισσότερα βραβεία. Ξεχωριστή στιγμή στην τελετή αποτέλεσε η απονομή “Life Achievement Award” στον πρώην Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Παναγή Βουρλούμη, από τον νυν Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαμάζ. Ο κ. Βουρλούμης βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην αναβάθμιση του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελλάδα και της οικονομίας γενικότερα.

Στα BITE Awards, που αναδεικνύουν τις βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, ο Όμιλος ΟΤΕ πήρε συνολικά 4 Gold βραβεία για τα έργα: «Latency Analytics – Correlating Crowdsourced and Network Measurements for Enhanced Planning Insights» για τη βελτίωση απόκρισης του δικτύου κινητής (κατηγορία «Επιχειρηματική Ευφυΐα & Αναλυτική»), «T-Mobile Netherlands Customer Experience Management through SaaS» για τη διαχείριση παραπόνων πελατών μέσω digitalized διεπαφής μαζί τους (κατηγορία «Δραστηριοποίηση στο Εξωτερικό»), «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Contact Center της COSMOTE e-value, σε Omni-Channel Customer Service Hub» (κατηγορία «Τεχνολογίες Contact Center») και για την υπηρεσία COSMOTE Smart Office, που προσφέρει τα χαρακτηριστικά ενός τηλεφωνικού κέντρου χωρίς να απαιτείται η αγορά του (κατηγορία «Προμηθευτής Cloud Υπηρεσιών / Υποδομών»).

Το σύστημα σχεδιασμού της τεχνολογίας Narrow Band IoT για το δίκτυο κινητής 4G COSMOTE «Implementing Innovative Tools for Next Generation IoT Network Planning» απέσπασε Silver διάκριση (κατηγορία «Εφαρμογές Internet of Things»), όπως επίσης και τα έργα «Big Data Shared Service Center» για την επιλογή του Ομίλου ΟΤΕ από τη Deutsche Telekom να γίνει το Big Data Shared Service Center των θυγατρικών της στην Ευρώπη (κατηγορία «Λειτουργικές & Επιχειρησιακές Εφαρμογές») και «Advanced Outbound Campaign Management with Multichannel Capabilities» της COSMOTE e-value (κατηγορία «Ενοποίηση Συστημάτων»).

Τέλος, το έργο «Digital Interaction in Mobile Customer Experience Management», για την ανάλυση χαρακτηριστικών του δικτύου κινητής COSMOTE με στόχο τη βελτίωση εμπειρίας των πελατών, έλαβε βραβείο Bronze (κατηγορία «Τηλεπικοινωνίες»).

Τα βραβεία BITE διοργανώνονται από το περιοδικό netweek της Boussias Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Επιχειρείν ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.