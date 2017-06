Amorφous Summer Camp_Alien project: Workshops, Events και Eκθέσεις στην πόλη της Ελευσίνας

Στο πλαίσιο του Alien project, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2021-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, διοργανώνει το Amorφous, ένα summer camp διάρκειας 9 ημερών, με διεπιστημονικά workshops, events και εκθέσεις στην πόλη της Ελευσίνας.

Άμορφο είναι αυτό που δεν έχει καθορισμένη μορφή, αυτό που χαρακτηρίζεται από έλλειψη οργάνωσης ή ενότητας.

Από την 1 ω ς τις 9 Ιουλίου 2017, αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί, ανήσυχοι εκπαιδευτικοί και πρωτοπόροι designers θα εργαστούν μαζί με παιδιά, μαθητές, φοιτητές και κοινότητες μεταναστών προσπαθώντας να πραγματευτούν ένα τόσο σύνθετο ζήτημα όπως αυτό των μαζικών μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη, που εξακολουθεί να είναι ρευστό, χωρίς παγιωμένη μορφή, να το κατανοήσουν, να το ερμηνεύσουν αλλά και να θέσουν νέα, καίρια ερωτήματα.

Και ποιος θα ήταν καταλληλότερος χώρος από την Ελευσίνα, μια πόλη με μακρά ιστορία, έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα αλλά και μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα, για την υλοποίηση του Amorφous; Η μία από τις 5 ιερείς πόλεις της αρχαιότητας, τον 20ο αιώνα μετατρέπεται σε βιομηχανική ζώνη και, για 100 και πλέον χρόνια, ο πληθυσμός της μεταβάλλεται και αναμειγνύεται διαρκώς με πρόσφυγες, εσωτερικούς και εξωτερικούς μετανάστες. Σήμερα, φεστιβάλ, σύλλογοι, πολίτες και κοινότητες της Ελευσίνας διαμορφώνουν τη νεότερη πολιτιστική ιστορία του τόπου και αναδεικνύουν την πόλη σε ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Amorφous; Μια σειρά από workshops που συνδυάζουν καινοτόμες μεθοδολογίες και εκπαιδευτικές μεθόδους των κοινωνικών επιστημών, των οικονομικών, της εκπαίδευσης και του design. Το animation, η αφήγηση, τα comics μπλέκονται με τα εικαστικά, το arduino, τις οπτικές παρεμβάσεις κι όχι μόνο, για να δημιουργήσουν ένα patchwork εναλλακτικών αφηγήσεων μέσα στην πόλη. Το Amorφous ολοκληρώνεται με μια πολυμεσική έκθεση που θα παρουσιάζει τα συλλογικά αποτελέσματα των workshops αλλά και τις παρουσιάσεις των φοιτητών που συμμετέχουν στο Alien.

Πρόγραμμα

workshops

1-2.07 Multicultural proverbs in motion (για εφήβους)

Εργαστήριο animation με τον Μπάμπη Αλεξιάδη

1-4.07 Crash! Comics

Εργαστήριο δημιουργίας κόμικς με τον Αλέκο Παπαδάτο

1-5.07 Listening – Excavating – Assembling

Εργαστήριο αφήγησης με τον Αλέξανδρο Μιστριώτη

1-6.07 I am coming from _________ and I am _________.

Εργαστήριο πολιτιστικής επικοινωνίας/communication design με την Tarja Nieminen

2-4.07 00 44(0) 207223770500 44(0) 778875222

Εργαστήριο integration design/μεθοδολογίας για επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς με τον Rama Gheerawo

Σε συνεργασία με το British Council

2-4.07 My secret object and its adventures (για παιδιά)

Δημιουργούμε ιστορίες από αντικείμενα με την Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου

3.07 Introduction to ethnographic documentary

Εργαστήριο παραγωγής εθνογραφικού ντοκιμαντέρ από το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας-Ethnofest

3-6.07 Borders and Boundaries: Issues of identity and human rights

Εργαστήριο design thinking/communication design by Marjatta Itkonen

3-6.07 Listen To Your Neighbours

Εργαστήριο τυπογραφίας/μεταξοτυπίας με τη Verena Gerlach & τις Loupes

4.07 DigiSkills portfolio

Ανάπτυξη προσόντων & σύνταξη βιογραφικού με τη Μαρία Νομικού

Σε συνεργασία με το British Council

roundtables

5.07 Δύο roundtables για την εκπαίδευση και τις οικονομικές όψεις των μεταναστευτικών ροών

exhibition

7-9.07 Πολυμεσική έκθεση με τα αποτελέσματα των εργαστηρίων

οpen-air cinema

Δύο βραδιές με προβολές εθνογραφικών ντοκιμαντέρ και οπτικής ανθρωπολογίας, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας-Ethnofest

*Δήλωστε συμμετοχή εδώ μέχρι τη Δευτέρα 5 Ιουνίου!

*Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται. Δείτε το αναλυτικά εδώ

*Μάθετε περισσότερα για το Alien project εδώ