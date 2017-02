Κάποια σκυλιά προτιμούν το χάδι από το φαΐ

Στην εκπαίδευση των σκύλων, ένα χάδι και μια καλή κουβέντα μάλλον είναι πιο αποτελεσματικά από την επιβράβευση μιας λιχουδιάς. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από μελέτη με σκυλάκια στον μαγνητικό τομογράφο.

Το συμπέρασμα της ασυνήθιστης μελέτης, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρησηSocial, Cognitive and Affective Neuroscience, είναι ότι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου απολαμβάνει περισσότερο τις εκδηλώσεις τρυφερότητας, όπως το άγγιγμα ή ένας έπαινος, από ένα λαχταριστό λουκάνικο.

Ο νευροβιολόγος Γκρέγκορι Μπερνς του Πανεπιστημίου Έμορυ της Ατλάντα, συγγραφέας του βιβλίου How Dogs Love Us: A Neuroscientist and His Adopted Dog Decode the Brain, μίλησε με ιδιοκτήτες σκύλων στην Ατλάντα και τους έπεισε να συμμετάσχουν σε τρία πειράματα.

Ο ερευνητής επέλεξε 15 σκύλους που θα μπορούσαν να καθίσουν ακίνητοι στον μαγνητικό τομογράφο για μισή ώρα, κάτι που σημαίνει ότι τα πιο ενεργητικά σκυλιά αποκλείστηκαν.

Στο πρώτο πείραμα, οι ερευνητές έδειξαν στα πειραματόζωα τρεις εικόνες: ένα πλαστικό αυτοκίνητο, μια βούρτσα μαλλιών και ένα πλαστικό αλογάκι. Τα σκυλιά έλαβαν ένα λαχταριστό χοτντόγκ όταν είδαν την πρώτη εικόνα, έναν έπαινο για τη δεύτερη και τίποτα για την τρίτη.

Οι τομογραφίες αποκάλυψαν ότι, σε 13 από τα 15 σκυλιά, η δραστηριότητα που προκαλούσε ο απλός έπαινος στα κέντρα επιβράβευσης του εγκεφάλου ήταν τουλάχιστον εξίσου έντονη με αυτό που προκαλούσε το κέρασμα.

Το δεύτερο πείραμα ήταν μια παραλλαγή του πρώτου, στην οποία ορισμένα από τα σκυλιά δεν έλαβαν λεκτικό έπαινο. Η ανάλυση της εγκεφαλικής δραστηριότητας έδειξε ότι τα σκυλιά που είχαν αντιδράσει πιο έντομα στους επαίνους του πρώτου πειράματος απογοητεύτηκαν περισσότερο όταν δεν έλαβαν έπαινο.

Και σε ένα τρίτο πείραμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε εκτός του τομογράφου, τα σκυλιά κλήθηκαν να βγουν από έναν λαβύρινθο με δύο εξόδους, από τις οποίες η μία οδηγούσε σε μια λιχουδιά και η δεύτερη στον ιδιοκτήτη τους. Τα περισσότερα προτίμησαν να τρέξουν στο αφεντικό τους για ένα χάδι.

Σε συνδυασμό, τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν ότι τα σκυλιά, τουλάχιστον τα περισσότερα, εκτιμούν την κοινωνική επιβράβευση περισσότερο κι από το ίδιο το φαγητό.

Όπως επισημαίνει ο Δρ Μπερνς, τα ευρήματα έχουν σημασία για την εκπαίδευση των σκύλων, η οποία πρέπει να βασίζεται όχι στην τιμωρία αλλά στην επιβράβευση με επαίνους ή λιχουδιές.

Θα μπορούσαν επίσης να αποδειχθούν χρήσιμα στην επιλογή σκύλων για συγκεκριμένες δουλειές.